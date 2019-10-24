В Кремле опровергли поиски преемника Путина

В Кремле сейчас не думают о возможном преемнике президента России Владимира Путина, а занимаются напряженной работой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 октября.

«До выборов президента еще далеко», — заметил Песков, комментируя слова телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы готовит себе преемника на посту главы государства.

Песков также отметил, что Путин руководствуется Конституцией в вопросах срока пребывания на высшем государственном посту.

Накануне Киселев заявил, что Путин думает о преемнике «с утра до вечера каждый день». Ведущий программы «Вести недели» также выразил мнение, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти.

Владимир Путин неоднократно отвечал на вопросы журналистов о выборе преемника. Каждый раз он отмечал, что окончательное решение за избирателями. В одном из интервью он признался, что думает о достойном кандидате с 2000 года.

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