В Госдуме объяснили процесс внесения поправок о двух президентских сроках

Для внесения поправок о двух президентских сроках подряд не нужен референдум, в 2020 году можно начать дискуссию по этому вопросу, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Его цитирует РИА Новости в четверг, 19 декабря.

Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в конституцию, президент Владимир Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для главы государства. По его словам, формулировка «подряд», существующая в основном законе, смущает некоторых политологов и общественных деятелей.

В апреле прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отменить ограничение по количеству президентских сроков. По его мнению, что в настоящее время у Путина нет конкурентов и только он может руководить страной.

Согласно конституции, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд. Однако закон допускает переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

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