Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Российский президент Владимир Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для главы государства. Об этом он заявил на пресс-конференции. Трансляцию ведет «Россия 24» в YouTube.

Отвечая на вопрос о назревших изменениях в Конституции России, российский лидер заявил, что можно было было убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства. «Ваш покорный слуга отслужил два срока, а потом получил конституционное право вернуться», — пояснил Путин. По его словам, оговорка «подряд» смущает некоторых политологов и общественных деятелей.

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Российский лидер объяснил, что считает неприкосновенной первую главу Конституции, все остальное «так или иначе можно менять». Также Путин заявил, что рассматривает возможность изменения прерогатив и президента, и правительства с расширением прав последнего. «Это все можно делать после хорошей подготовки и дискуссии, но очень аккуратно», — заявил глава государства.

Говоря о политической конкуренции, Путин напомнил, что в стране зарегистрированы 54 партии, 4 из них находятся в состоянии ликвидации, но 12 — действует на федеральном уровне. Это соответствует требованиям политической конкуренции, заключил российский лидер.

Согласно Конституции, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд. Однако закон допускает переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

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