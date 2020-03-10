В Кремле отреагировали на идею досрочных выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу проведения досрочных выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

«В ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам», — сказал представитель Кремля.

Материалы по теме В России предложили провести досрочные выборы в Госдуму Голосование может пройти уже в сентябре

Песков добавил, что Кремль проанализирует идеи депутатов о досрочных выборах.

Ранее депутат от «Единой России» Александр Карелин анонсировал поправку о проведении досрочных выборов в Госдуму. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь уточнил, что поправка будет подготовлена и роздана в зале. По данным СМИ, ее могут рассмотреть уже сегодня.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал провести досрочные думские выборы 20 сентября.

Анонсируя изменения в Конституции, президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия Госдумы и Совета Федерации. Так, в январе он предложил наделить нижнюю палату парламента правом утверждать кандидатуру премьер-министра. По действующему закону, глава правительства назначается президентом «с согласия Государственной Думы».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!