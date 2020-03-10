«Единая Россия» поддержала предложение Терешковой по президентским срокам

«Единая Россия» поддержит инициативу об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции, сообщил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов. Его цитирует ТАСС во вторник, 10 марта.

Ранее во вторник с таким предложением во время второго чтения законопроекта о поправках в основной закон выступила депутат Валентина Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что эту идею нужно обсудить с действующим президентом.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления Путин напомнил, что в соответствии с действующим законом один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, и предложил убрать слово «подряд».

«Единая Россия» имеет в нижней палате парламента конституционное большинство (более 300 мандатов). В большинство статей основного закона поправки можно внести, если их одобрят две трети депутатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!