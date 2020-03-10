Предложение Терешковой о президентских сроках решили обсудить с Путиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложение депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков требует консультации с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Про сроки нужно провести консультацию с президентом и подготовить такую поправку», — подчеркнул он. В связи с этим в здании нижней палаты парламента объявили полуторачасовой перерыв.

Ранее Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — сказала она.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

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