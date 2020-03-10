Поправка о включении в Конституцию понятия брака одобрена Госдумой

Госдума приняла ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предлагается отнести к совместному ведению Российской Федерации и регионов защиту «семьи, материнства, отцовства и детства», а также защиту «института брака как союза мужчины и женщины» и «создание условий для достойного воспитания детей в семье».

Соответствующие предложения о закреплении в Конституции понятия традиционной семьи поступили в ходе подготовки изменений к основному закону страны в рабочей группе.

В середине февраля президент России Владимир Путин отрицательно высказался об инициативе ввести в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама». В марте Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменении Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины. Таким образом, в случае, если законопроект примут и одобрят по итогам голосования, в России будет на уровне Конституции исключено существование гей-браков.

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Путин заявил, что все инициативы будут вынесены на всенародное голосование, а первые две главы основного закона меняться не будут. Среди возможных изменений — расширение полномочий парламента, приоритет российского законодательства над международным правом. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

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