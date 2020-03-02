Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 2 марта.

Поправки главы государства, изложенные на 24 страницах, направят в комитет по госстроительству и законодательству, уточнил Володин.

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По его словам, новые предложения были сформулированы в результате диалога главы государства с представителями фракций и гражданского общества.

2 марта — последний день подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением, которое запланировано на 10 марта. Первое чтение документ прошел 23 января.

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

Все инициативы будут вынесены на всенародное голосование 22 апреля. Предлагается, что этот день будет объявлен выходным.

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