Кремль прокомментировал выбор дня голосования по поправкам к Конституции

Выбор 22 апреля как даты голосования по поправкам к Конституции не имеет отношения ко дню рождения Владимира Ленина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 27 февраля.

«Вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране», — прокомментировал он выбор дня голосования.

Материалы по теме Путин предложил изменить Конституцию Каким должен быть главный закон страны по мнению президента

Песков также заметил, что в Кремле пока не видят оснований для опасения за перспективы проведения 22 апреля голосования из-за ситуации с распространением коронавируса.

Накануне президент Владимир Путин утвердил в качестве даты проведения голосования по поправкам к Конституции 22 апреля. Так, россияне проголосуют между православной Пасхой (19 апреля) и началом священного для мусульман месяца Рамадан (23 апреля).

Рассмотрение соответствующего законопроекта состоится в Госдуме во втором чтении 10 марта. Ожидается, что на следующий день парламентарии рассмотрят проект закона в окончательном чтении.

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!