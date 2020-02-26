Путин оценил идею закрепить в Конституции уважение к людям труда

Президент России Владимир Путин оценил предложение внести в Конституцию уважение к людям труда. Об этом он заявил на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сообщает ТАСС.

Он поддержал идею председателя Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Натальи Агаповой, выступившей с инициативой закрепить в Основном законе уважение к трудящимся. «Если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые само государство предпринимает для развития социальной сферы», — объяснил глава государства.

Путин добавил, что это понятие упоминалось в советской конституции, однако из Основного закона 1993-го этот постулат убрали. «Не думаю, что зловредно это делали, полагали, что это не является существенным», — отметил он.

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Ранее российский лидер поддержал идею закрепить особое отношение к детям в Конституции, так как забота о несовершеннолетних всегда была частью традиций народов России. Согласно инициативе, российские власти обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.

Дата голосования пока не определена. Его планируется провести по модели президентских выборов. Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

Конституционные изменения российский лидер анонсировал 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Тогда же он объявил о всенародном голосовании по предлагаемым изменениям. В Кремле позже заверили, что при отрицательных результатах голосования основной закон меняться не будет.

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