Путин захотел закрепить особое отношение к детям в Конституции

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить особое отношение к детям в Конституции. Об этом он заявил в среду, 26 февраля, в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон страны, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, это вполне обоснованно», — отметил российский лидер в ответ на предложение депутата Госдумы Ольги Баталиной, которая выступила с инициативой закрепить в Конституции положения о том, что российские власти обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.

По словам Путина, народы России всегда бережно относились к детям, и подобное отношение является частью их традиций.

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25 февраля на рассмотрение Госдумы были вынесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции. В частности, результаты предлагается объявить не позднее чем через пять дней после голосования.

Дата голосования пока не определена. Его планируется провести по модели президентских выборов. Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

Конституционные изменения российский лидер анонсировал 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Тогда же он объявил о всенародном голосовании по предлагаемым изменениям. В Кремле позже заверили, что при отрицательных результатах голосования основной закон меняться не будет.

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