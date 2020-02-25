Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.

По его словам, рабочая группа выходит на финишную прямую с точки зрения подготовки текста. Он уточнил, что во вторник рабочая группа рассмотрит поправки в третью и восьмую главы основного закона.

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В рабочую группу по подготовке поправок вошли 75 человек, среди которых политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты.

Конституционные изменения российский лидер анонсировал 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Тогда же он объявил о всенародном голосовании по предлагаемым изменениям. В Кремле позже заверили, что при отрицательных результатах голосования основной закон меняться не будет.

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