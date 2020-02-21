Поправки в Конституцию россиянам разъяснят волонтеры

Для разъяснения россиянам сути поправок в основной закон привлекут волонтеров, соглашение о запуске проекта «Волонтеры Конституции» подписано между Центризбиркомом и Ассоциацией волонтерских центров. Об этом сообщается на сайте ЦИК в пятницу, 21 февраля.
По всей стране планируется отобрать 100 тысяч добровольцев, которые пройдут специальное обучение, уточнила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В течение двух недель до дня голосования волонтеры будут информировать граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования. Планируется, что активисты будут работать в торговых центрах, на вокзалах, в парках.
Конституционные изменения были анонсированы президентом России Владимиром Путиным 15 января. Он заверил, что каждая предлагаемая поправка будет вынесена на всенародное голосование. Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации.