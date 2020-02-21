Подсчитаны траты на голосование по изменению Конституции

Министерство финансов посчитало примерные траты на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции. Об этом сообщает газета «Известия».

По подсчетам ведомства, сумма затрат составит не менее 14,8 миллиардов рублей. На данный момент источники необходимых средств прорабатываются. При этом в рабочей группе пояснили, что голосование будет проходить по всем поправкам сразу, поэтому перерасхода на изготовление бюллетеней не будет.

Отмечается, что голосование будет организовано по аналогии с президентским: интернет-участки включены не будут, однако к нему привлекут МФЦ и сайт госуслуг.

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Ранее председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова уже называла возможную стоимость голосования по поправкам в действующую Конституцию России. По ее словам, его бюджет может быть сопоставим со стоимостью выборов президента. Тогда кампания обошлась в более чем 14 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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