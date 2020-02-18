Прилепин уверовал в поддержку поправок в Конституцию большинством россиян

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, который вошел в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, уверен, что большинство россиян поддержат изменения в основной закон страны, передает ТАСС во вторник, 18 февраля.

«Слава богу, что эта работа [подготовка поправок в конституцию] идет, я более чем удовлетворен. <…> Я абсолютно убежден, что это отвечает коллективному желанию, коллективному духу народонаселения. Конечно же, огромное количество людей эти поправки, я уверен, поддержит», — отметил писатель.

Кроме того, Прилепин выразил уверенность в том, что Конституция нуждается в доработке, поскольку за двадцать лет с момента принятия ее нынешнего варианта «очень многих реалий сегодняшней жизни не было».

Ранее в Конституцию предложили внести запрет на аборты. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Виталий Милонов направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. В тексте документа говорится о необходимости закрепления «права ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения».

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