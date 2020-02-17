Писатель из Германии через RT поблагодарил СССР за освобождение Европы

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг выразил благодарность советскому народу за освобождение Европы. Письмо писателя из Германии пришло в редакцию RT в рамках проекта телеканала #ПочтаПобеды. Вольф фон Фихтенберг также обратил внимание на тот факт, что на Западе слишком много говорят о роли США в обеспечении победы во Второй мировой войне и слишком мало — о вкладе СССР.

«Несмотря на то что происходило в конце войны, наш народ тоже пострадал, простые люди, которые не могли полностью осознать то, что происходит. Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа. Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», — отметил автор из Германии.

Вольф фон Фихтенберг родился через десять лет после завершения войны и как он подчеркивает в письме «я не знаю, где бы я был во время войны», так как с теми знаниями, которые есть сегодня, он мог бы дать ответ на этот вопрос, но не уверен, что мог бы ответить на него в то время. «Слишком многие были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться. Могу ли я принести извинения за наши действия? Нет, не могу, но могу протянуть вам руку и предложить вам и моему народу свою дружбу. Немец пожимает руку русским. Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий», — подчеркивает писатель.

В проекте «Почта Победы» RT не только публикует истории героев Второй мировой войны, но и рассказывает о письмах и пожеланиях, которые поступают в их адрес. «7 февраля 2020 года я увидел на RT ролик, рассказывающий о возможности связаться с людьми, которые 75 лет назад приняли участие в бессмысленной и жестокой войне и таким образом стали частью истории», — отметил Вольф фон Фихтенберг.

С каждым годом остается все меньше тех, кто помнит, что на самом деле происходило во время Второй мировой войны, и поэтому в общественном мнении Запада распространяется ложь и появляется благодатная почва для фальсификации истории, отметил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

«Эта история по-прежнему на совести очень многих стран и очень многих народов, но совершенно точно нельзя обвинять в этом ни страны, ни народы. Каждый из них определяется в отношении к этой истории сам. У каждого из них либо достает совести и гражданского мужества называть вещи своими именами, либо нет. Иногда верх берет соблазн эту историю описать так, как ее хотелось бы видеть, исходя из реалий XXI века. Поэтому здорово, что такие письма появляются», — подчеркнул политик.

Героями проекта RT #ПочтаПобеды уже стали ветеран тыла Анна Георгиевна Терехина и Константин Федорович Мелешко, который защищал блокадный Ленинград и был одним из тех, кто оставил граффити на стенах Рейхстага после взятия Берлина. Константин Мелешко просит всех желающих направлять ему истории и при возможности сможет помочь советом авторам обращений. Письма можно присылать по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Канал RT обязательно доставит их адресатам. Вопросы или видеообращения для ветеранов можно также направлять на электронный адрес канала.