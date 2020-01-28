В Германии освобождение Освенцима приписали армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал пост о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден американской армией, сообщает RT.

После того как на сообщение обратили внимание пользователи сети, издание принесло извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку». Представители журнала назвали критику в свой адрес справедливым наказанием. Der Spiegel исправил свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.

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Ранее ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста. В архивных документах содержится информация о пленниках концентрационного лагеря и его надзирателях. В числе надзирателей лагерей обнаружили польских граждан. Согласно показаниям допрошенных, избиения и издевательства носили систематический характер.

Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, располагавшихся в 1940-1945 годах вблизи одноименного польского города. На их территории, по разным подсчетам, погибло от одного до четырех миллионов человек. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

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