Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), рассказал об украинцах, освобождавших его во время Второй мировой войны. Внимание на его речь обратил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

В частности, Зеленский упомянул о 1-м Украинском фронте. Он рассказал, что бойцы 322-й дивизии и ударный батальон 100-й Львовской дивизии первыми вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Кроме того, он напомнил о командире танка Т-34 Игоре Побирченко, вместе с экипажем разбившем ворота лагеря.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил русских за освобождение концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). «Именно Красная армия освободила Освенцим, и мы всегда будем это помнить», — заявил он.

1-й Украинский фронт — оперативно-стратегическое объединение советских войск во время Великой Отечественной войны. Был образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 года, до этого именовался Воронежским фронтом.

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