Зеленский обратился к мировым лидерам из-за антисемитизма

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Об этом он заявил в Польше на вечере по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией узников нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и Дня памяти жертв холокоста, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

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«Я уверен, что сегодня — это задача номер один для каждого мирового лидера. (...) [Мировое сообщество] должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества», — сказал Зеленский, призвав мир объединиться.

Он подчеркнул, что холокост — это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. Президент призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

В своем выступлении Зеленский отметил, что для него является честью встретиться с теми, кто пережил холокост в Освенциме. При этом глава государства отдельно отметил праведников — тех, кто «рисковал собственной жизнью для спасения евреев».

13 января Министерство иностранных дел Израиля осудило прославление Украиной ответственных за убийства евреев националистов. В ведомстве подчеркнули, что память о холокосте и борьба с антисемитизмом не может быть внутренней проблемой страны.

Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

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