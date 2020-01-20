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Зеленский оценил уровень антисемитизма на Украине

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский оценил уровень антисемитизма в своей стране. Об этом он рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

По словам главы государства, уровень антисемитизма на Украине самый низкий среди европейских стран. Зеленский отметил, что такие данные следуют из «интересной статистики», опубликованной в 2018 году Pew Research Center.

Президент добавил, что на Украине, как и во многих других странах Европы, есть люди, которые «не видят никого, кроме своей нации». При этом Зеленский напомнил, что во время Второй мировой войны во Франции, Польше, Германии, Белоруссии и на Украине жили люди, спасавшие евреев, однако были и те, кто сотрудничал с нацистами и фактически «сдавал» им еврейское население.

Министерство иностранных дел Израиля 13 января осудило прославление ответственных за убийства евреев на Украине националистов. В ведомстве подчеркнули, что память о холокосте и борьба с антисемитизмом не может быть внутренней проблемой страны.

Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

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