Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Описаны подробности удара «Тора» по украинскому лайнеру
Россия исключила обмен осужденной за гашиш израильтянки
Титульную песню нового фильма о Бонде запишет 18-летняя поп-звезда
Гонщик ралли «Дакар» на скорости перевернулся через капот и восхитил фанатов
В России придумали новый способ укрепить дороги
Гвардейцы Елизаветы II устроили семь вооруженных налетов за три дня
«Газпром» купил усадьбу в Крыму за два миллиарда рублей
Москвичи за новогодние праздники стали здоровее 
Белоруссия подсчитала выгоду от налога на российскую нефть
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
Новости партнеров

Украина разъяснила позицию по антисемитизму

Перейти в «Мою Ленту»
Здание МИД Украины
Здание МИД Украины

Украина осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины в ответ на позицию внешнеполитического ведомства Израиля.

«Сохранение исторической памяти о трагедии холокоста на Украине, восстановление исторической справедливости, в том числе в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память на угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики», — разъяснили в МИД Украины.

Там отметили, что дискуссии в этой сфере должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков.

13 января МИД Израиля осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте и борьба с антисемитизмом не может быть внутренней проблемой страны.

Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Израиль посчитал обязанностью борьбу с прославлением бандеровцев
Украина назвала контрпродуктивной дискуссию Израиля о Бандере
Польша ответила Украине на приравнивание Бандеры к героям
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года

«Невозможно ничего сделать по закону»

В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
18:27Сегодня

Украина допустила версию умышленной атаки на Boeing 737 в Иране

18:26Сегодня

Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте

18:05Сегодня

Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США

Бывший СССР00:0211 января
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 года

Сухумское дежавю

В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
17:48Сегодня

Украинцы стали реже ездить в Россию

17:56Сегодня

В партии Порошенко обвинили Зеленского в трусости после крушения Boeing

17:16Сегодня

Европейцы попросили у Зеленского разрешения скупать украинскую землю

Бывший СССР00:0110 января
Александр Лукашенко

«Я не пацан»

Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
16:47Сегодня

Кучма перечислил условия мира в Донбассе

15:38Сегодня

Белорусу пригрозили уголовным делом за антироссийские посты в соцсетях

14:16Сегодня

Депутат-насильник из партии Зеленского вернулся с каникул

Россия
В Москве согласовали антифашистский марш
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Жириновский отказался считать обращение «холоп» оскорбительным
В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов
Эти законы повлияют на миллионы россиян: чем Госдума займется в начале 2020 года
Проблему с бесплатной парковой для москвичей устранили
«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»
Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
Россиянка морила детей голодом за плохие оценки в школе
Все материалы
Мир
В России констатировали провал ставки на фельдмаршала Хафтара
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Израиль посчитал обязанностью борьбу с прославлением бандеровцев
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Россия даст денег Шри-Ланке на покупку Су-30 и БТР-82А
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
В гибели украинского лайнера в Иране заметили «эффект Чернобыля»
Все материалы
Бывший СССР
Украина разъяснила позицию по антисемитизму
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Украина допустила версию умышленной атаки на Boeing 737 в Иране
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США
Все материалы
Экономика
В России придумали новый способ укрепить дороги
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Белоруссия подсчитала выгоду от налога на российскую нефть
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Китайский топ-банкир заполнил квартиру наличными со взяток
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Названо количество поддельной еды в российских магазинах
Все материалы
Силовые структуры
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве
Все материалы
Наука и техника
Назван самый прочный смартфон
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
GTA 4 пропала из продажи
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
В России захотели воскресить советский атомный авианосец «Ульяновск»
Все материалы
Спорт
Гонщик ралли «Дакар» на скорости перевернулся через капот и восхитил фанатов
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Рудковская пристыдила Авербуха за низкие гонорары Медведевой
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
В РУСАДА рассказали о проблемах с тестированием российских спортсменов
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Тайсон Фьюри объяснил ежедневную мастурбацию перед вторым боем с Уайлдером
Все материалы
Культура
Влад Топалов перенес две операции за две недели
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Гитарист российской метал-группы Below The Sun совершил самоубийство
Названы номинанты на «Оскар»
От «Джокера» до Тарантино: кто получит главную кинопремию года
Бывший муж звезды «Ночного дозора» оспорил отцовство через суд
«Американские империалисты сбрасывают бомбы с чумными мухами»
Городские легенды и страхи в СССР: чего боялся советский человек
Машина с членами группы «Animal ДжаZ» разбилась по пути на концерт
Все материалы
Интернет и СМИ
Возлюбленный Бузовой намекнул на свадьбу
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Рассекречено тайное финансирование СМИ за участие в холодной войне против СССР
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
В соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Вопрос «Своей игры» разгневал зрителей и заставил авторов шоу оправдываться
Все материалы
Ценности
Российскую модель высмеяли за нелепые ошибки в именах коллег и дизайнеров
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Джиджи Хадид заметили в одежде российского дизайнера
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Обладательница восьмого размера груди решила проблему женщин с огромным бюстом
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Россиянин вознамерился продать свой помятый рисунок за 140 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
На российском горном курорте лыжник покалечил сноубордиста ради «крутого видео»
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Россиянин выпал с четвертого этажа отеля в Таиланде
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Раскрыто число россиян-домоседов во время новогодних каникул
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели
Все материалы
Из жизни
Девушка пять лет ела только рис и острый перец, похудела и умерла
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
В России спасли брошенных медведицей новорожденных детенышей
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Все материалы
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Дизайнер «исправляет» автомобили, которые ему не нравятся
Некоторым автопроизводителям стоило бы взять его работы на заметку
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
Выбраны лучшие автомобили года в Северной Америке
В России 20-летнюю «Волгу» без пробега продают по цене нового BMW X5
Все материалы
Дом
«Газпром» купил усадьбу в Крыму за два миллиарда рублей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Соседи принца Гарри и Меган Маркл согласились молчать об их личной жизни
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Россиянка переделала церковь в особняк
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
В России насчитали более трех тысяч проблемных новостроек
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы