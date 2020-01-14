Украина разъяснила позицию по антисемитизму

Украина осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины в ответ на позицию внешнеполитического ведомства Израиля.

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«Сохранение исторической памяти о трагедии холокоста на Украине, восстановление исторической справедливости, в том числе в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память на угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики», — разъяснили в МИД Украины.

Там отметили, что дискуссии в этой сфере должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков.

13 января МИД Израиля осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте и борьба с антисемитизмом не может быть внутренней проблемой страны.

Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

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