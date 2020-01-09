Украина назвала контрпродуктивной дискуссию Израиля о Бандере

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко назвал контрпродуктивной публичную дискуссию израильского посла в Киеве Джоэла Лиона, осудившего героизацию украинских националистов после шествия в честь годовщины рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook.

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«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Надоленко отметил, что «возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины». По его словам, дискуссия в сфере политики национальной памяти должна проходить между историками и экспертами.

Ранее послы Польши и Израиля в Киеве Бартош Цихоцки и Джоэль Лион осудили факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры в украинской столице, которое прошло 1 января. В «Марше чести, достоинства и свободы» приняли участие около 1500 человек. На здании Киевской городской администрации также появился баннер с изображением Бандеры.

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