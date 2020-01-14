Израиль посчитал обязанностью борьбу с прославлением бандеровцев

Министерство иностранных дел Израиля отказалось считать публичное прославление лиц, ответственных за убийство евреев во время холокоста, внутренней проблемой Украины. Такой ответ Киеву ведомство опубликовало на своем сайте.

В частности, речь идет о бандеровцах, которые провели факельное шествие в Киеве в начале января. Мероприятие было приурочено к 111-й годовщине со дня рождения главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

«Лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине», — подчеркивается в тексте. Кроме того, в ведомстве добавили, что борьба с антисемитизмом — обязанность для каждого израильского дипломата.

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9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко заявил, что публичное осуждение израильского посла в Киеве Джоэла Лиона героизации украинских националистов после шествия в честь годовщины рождения Степана Бандеры контрпродуктивно. Надоленко отметил, что «возрождение и сохранение» национальной памяти украинцев сегодня является одним из приоритетов государственной политики киевских властей.

Упомянутое факельное шествие прошло 1 января. Оно был организовано «Правым сектором» (запрещен в России), а также партиями «Свобода» и «Национальный корпус». Вечером националисты начали традиционное шествие в парке имени Тараса Шевченко, откуда направились на Крещатик.

Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, возглавлял ОУН с 1929 года. В октябре 1959 года был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

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