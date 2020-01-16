Украинский магазин унизил евреев

Украинский интернет-магазин Nu Sho обвинили в антисемитизме из-за рекламы в Instagram. Объединенная еврейская община страны сочла, что она унизила еврейское население страны, сообщает портал Jewishnews.

Магазин опубликовал рекламное объявление, в котором призывал пользователей наносить авторские принты на футболки. В качестве примера магазин разместил изображение футболки с принтом, содержащим фразу «Ти шо жид?» («Ты что, еврей?» — прим. «Ленты.ру»).

По мнению Объединенной еврейской общины, это слово несет в себе исключительную негативную коннотацию и используется для оскорбления еврейского народа. Кроме того, в общине считают, что использование слова «жид» для обозначения жадных людей усиливает негативные стереотипы о евреях, которые являются «лживыми, безосновательными и бесчеловечными».

После обращения посты в Instagram и Facebook магазина были удалены, а представители онлайн-магазина принесли свои извинения в комментариях, отметив, что не являются антисемитами и просят прощения у тех, чьи чувства могла задеть реклама.

Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

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