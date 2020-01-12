Украинцы с ножами и палками напали на евреев у могилы раввина

В городе Умань Черкасской области Украины около 30 вооруженных ножами и палками человек атаковали находившихся у могилы раввина евреев. Об этом сообщает Yeshiva World News.

Нападение произошло после незначительного спора между одним из местных жителей и евреем.

Издание уточняет, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, не вмешивались в происходящее. Четверо пострадавших евреев были доставлены в больницу.

В 2018 году компания пьяных хасидов, летевших на паломничество в Умань, подралась с экипажем авиакомпании Ukraine International. Инцидент произошел в израильском аэропорту Бен-Гурион после посадки на борт. Нетрезвые евреи начали ссориться с бортпроводниками, а затем устроили драку в самолете. Командир воздушного судна вызвал полицию, сотрудники правоохранительных органов вывели восемь хасидов. В результате рейс задержали на три часа.

В ноябре 2018 сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

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