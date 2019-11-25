В Киеве осквернили памятник еврейскому писателю

Неизвестные вандалы изрисовали свастиками памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему (Соломон Наумович Рабинович), который установлен рядом с синагогой Бродского в Киеве. Об этом заявил главный раввин Украины Моше-Реувен Асман на своей странице в Facebook.

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«Очередная провокация напротив нашей синагоги сегодня утром», — написал он, приложив фотографии оскверненной скульптуры. Правоохранительные органы инцидент пока не комментируют.

Ранее в ноябре сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно приведенным данным, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине вырос. У 46 процентов украинцев встречаются антисемитские настроения.

14 октября неизвестные в камуфляже принесли на лестницу синагоги в Киеве залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского. В этот день в столице проходили акции националистов, приуроченные к годовщине создания Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России). Посольство Израиля на Украине назвало инцидент еще одним тревожным актом.

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