Команда Зеленского отреагировала на критику главного раввина

Президент Украины Владимир Зеленский посетил памятные мероприятия на месте массовых расстрелов в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в окружении главы государства.

Издание опубликовало фото украинского лидера в мемориальном комплексе, однако по ним видно, что он прибыл туда уже после окончания основных мероприятий. В частности, на фотографиях заметно, что к мемориалу уже возложены венки.

Также снимки посещения Зеленским Бабьего Яра выложил в своем Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На них украинский лидер стоит посреди пустынного мемориала, к которому уже возложены венки.

Ранее 29 сентября главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх раскритиковал Зеленского за отсутствие на памятных мероприятиях в Бабьем Яре. По его словам, первый раз в истории независимой Украины президент страны не пришел туда, а лишь прислал корзину цветов. «Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо», — сказал раввин.

Бабий Яр известен как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. Там было расстреляно свыше 100 тысяч человек.

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