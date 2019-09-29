Главный раввин Украины поругал Зеленского

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за отсутствие на памятных мероприятиях на месте массовых расстрелов в Бабьем Яре. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, первый раз в истории независимой Украины президент страны не пришел в Бабий Яр, а лишь прислал корзину цветов.

При этом главный раввин хасидов-иудеев Украины Моше Реувен Асман счел обвинения в адрес Зеленского некорректными. Он считает, что президент не должен отчитываться, по каким причинам он не может посетить данное место. Раввин также напомнил, что украинский лидер вернулся из нелегкой поездки на Генассамбелю ООН в США, а несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху участвовал в церемонии в Бабьем Яре.

Бабий Яр известен как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. Там было расстреляно свыше 100 тысяч человек.

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