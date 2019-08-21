Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе. Видеозапись опубликована на You-Tube-канале vnebo.com.ua.

На видео глава Украины вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возвращается из Бабьего Яра. Автомобили политиков сопровождали более двух десятков машин охраны.

«Вот вам ваш слуга народа, во всей красе», — написал Konstantyn Parko. «Где велосипед?» — спрашивает пользователь Максим Новохатский. «Наверное, самый большой кортеж из всех украинских кортежей, которые были», — добавил Руслан Авраменко.

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Однако некоторые пользователи заступили за Зеленского, напомнив, что с ним едет Нетаньяху. «Это нормально, приехал гость, его тоже нужно охраняет», — высказался Nik Oriekhov. «Все по протоколу при встрече высокопоставленных гостей», — написал Владимир Рыжков.

В июле Зеленский объяснил, что не ездит на работу на велосипеде, потому что глава государства «такой же участник движения, как и все».

По словам украинского лидера, во время его передвижения едут два-три автомобиля. Один из них — президентский, второй — охраны, в третьей машине едут сопровождающие лица и члены команды. «Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое», — добавил глава Украины.

В марте в ходе президентской гонки Зеленский заявил, что готов ездить на работу на велосипеде в случае победы на выборах, несмотря на то, что его охрана этого не одобряет.

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