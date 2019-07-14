Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Запорожской области. Об этом сообщает «Страна.UA».

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей и автобусов, которые перевозили детей. По данным издания, две машины Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского обгоняли колонну автобусов, в результате чего один из них упал в кювет.

Отмечается, что в кортеже главы государства находился личный состав Управления государственной охраны (УГО), который возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. Автомобиля украинского лидера среди машин не было — он улетел в столицу на самолете.

«В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками», — назвал причину ДТП источник издания.

В результате происшествия жертв нет.

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