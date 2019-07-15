Появились подробности ДТП с кортежем Зеленского

Появились первые официальные данные об аварии с участием кортежа президента Владимира Зеленского и нескольких автобусов с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Управления госохраны (УГО) в Facebook.

По информации госоргана, в ДТП попал микроавтобус Volkswagen Transporter, на котором из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве возвращался личный состав сотрудников охраны высших должностных лиц. Кроме того, в столкновении участвовали два обычных автомобиля, которые двигались в попутном направлении. На месте происшествия работают правоохранительные органы, пострадавших нет.

В УГО подчеркнули, что информация о нехватке водителей, якобы в результате чего сотрудники «не спят сутками», не соответствует действительности. «Их график работы и отдыха отвечает всем требованиям», — сказано в сообщении.

Портал «Первый Запорожский» добавляет, что авария произошла в Запорожской области на трассе между Васильевкой и Мелитополем. По его данным, виновником инцидента стал водитель микроавтобуса, нарушивший правила дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми. Транспорт предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» вез детей в оздоровительный лагерь. В результате ДТП один из автобусов съехал в кювет, остальные транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее сообщалось об аварии с участием трех автомобилей президентского кортежа и автобусов, перевозивших детей. Отмечалось, что автомобиля украинского лидера среди машин не было — Зеленский улетел в столицу на самолете.

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