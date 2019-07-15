Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

Последствия аварии в Запорожской области с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского и нескольких автобусов с детьми попали на видео. Об этом сообщает украинское издание «Сегодня».

На опубликованных кадрах видно, что на трассе стоят два столкнувшихся легковых автомобиля, неподалеку от них заметен микроавтобус Volkswagen Transporter из президентского кортежа, в котором ехал личный состав Управления госохраны (УГО), с большой вмятиной на правой стороне. По той же стороне дороги расположен автобус без заметных повреждений, впереди — второй автобус, съехавший в кювет.

14 июля стало известно о массовой аварии на трассе между Васильевкой и Мелитополем. По предварительным данным, виновником инцидента стал водитель микроавтобуса, нарушивший правила дорожного движения и обгонявший колонну автобусов с детьми. Транспорт предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» вез детей в оздоровительный лагерь.

В результате ДТП один из автобусов съехал в кювет, остальные транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет. Отмечалось, что автомобиля украинского лидера среди машин не было — Зеленский улетел в столицу на самолете.

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