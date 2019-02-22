В кортеж Додона снова врезались

В одну из машин кортежа президента Молдавии Игоря Додона врезался легковой автомобиль. Об этом в пятницу, 22 февраля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь администрации молдавского лидера Кармена Лупей.

Автомобиль врезался в одну из машин охраны Додона. Согласно предварительной информации, виновником аварии является водитель легкового автомобиля, врезавшегося в кортеж. Он не учел погодных условий и превысил скорость. В аварии никто не пострадал.

Инцидент в своем Facebook прокомментировал и сам Додон. «Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы охраны», — написал он.

Также Додон попросил всех своих коллег, друзей и сторонников воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП. «Знаю, что накануне выборов могут возникнуть разные теории и сценарии, но давайте мы будем считать это происшествие стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем нам хотелось бы», — добавил президент Молдавии.

22 февраля «Аргументы и Факты в Молдове» сообщили о распространившемся в социальных сетях письме, автор которого указал, что председатель оппозиционной Додону Демократической партии Владимир Плахотнюк готовит убийство главы молдавского президента. По информации автора письма, пожелавшего остаться неизвестным, из Додона могут сделать «молдавского Джона Кеннеди» сразу после парламентских выборов в республике, запланированных на 24 февраля.

В комментарии ТАСС Додон заявил, что сегодняшний инцидент «очень напоминает» аварию, в которую он попал в сентябре прошлого года. Тогда два автомобиля из президентского кортежа столкнулись с совершавшим разворот грузовиком.

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