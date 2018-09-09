Таран машины Додона грузовиком попал на видео

Hue / Telegram

Telegram-канал Hue опубликовал видео, на котором запечатлен момент аварии с участием машины президента Молдавии Игоря Додона и грузовика.

На кадрах видно, что кортеж главы государства движется по трассе. Автомобили, находящиеся на встречной полосе, прижались к обочине (вероятно, что перед машиной Додона, в джипе охраны, ехал экипаж полиции), но оттуда внезапно выехал грузовик, который перекрыл почти всю проезжую часть. Водитель президентского Mercedes попытался уйти от столкновения, но не сумел, в результате машина вылетела в кювет и перевернулась.

Следом грузовик задел джип, из которого велась съемка, внедорожник также перевернулся.

По данным прессы, в аварии пострадали мать и сын Додона, находившиеся в одной машине с ним. Сам президент отделался синяками и ссадинами.

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