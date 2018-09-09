Появились подробности аварии с кортежем президента Молдавии

В одной из машин кортежа президента Молдавии Игоря Додона, попавших в аварию с участием грузовика, находился сам глава государства и двое членов его семьи. Об этом порталу NewsMaker сообщила пресс-секретарь молдавской полиции Мариана Бециву.

По данным «Блокнота Молдовы», в результате ДТП серьезно пострадала мать Додона, она госпитализирована. Сам президент, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Службу государственной охраны страны, отделался царапинами, синяками и ссадинами.

Также агентство пишет, что пострадал сын Додона, его состояние удовлетворительное.

Как уточняет «Блокнот», авария произошла следующим образом: грузовик, совершавший обгон машины, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль главы государства и джип его охраны, в результате президентский Mercedes и внедорожник перевернулись и улетели в кювет.

Также сообщается, что выехавший на встречную полосу грузовик принадлежит частной птицефабрике, в нем перевозилось мясо.

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