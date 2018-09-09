Президент Молдавии попал в ДТП с грузовиком

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Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в аварию, глава государства госпитализирован, сообщает телеканал Publika.

По данным канала, кортеж главы государства столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. В полиции подтвердили факт ДТП, но не предоставили какие-либо подробности.

В пресс-службе Додона информацию о произошедшем пока не подтвердили, передает ТАСС. РИА Новости со ссылкой на советника президента сообщает, что медицинская помощь Додону не понадобилась.

В ночь на 9 сентября в ДТП погиб премьер-министр частично признанной Абхазии Геннадий Гагулия. Его машина столкнулась с автомобилем, выехавшим на полосу встречного движения.

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