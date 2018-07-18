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Президенту Молдавии подсунули фальшивого князя Мальтийского ордена

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Торнбьорн Патерно Кастелло ди Каркачи и Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон встретился с князем Мальтийского ордена, который оказался самозванцем. Об этом пишет издание NewsMaker в среду, 18 июля.

Отчет о встрече с «князем Христианского ордена Мальтийских рыцарей», состоявшейся 17 июля, был опубликован на официальном сайте главы государства. В нем сообщается, что Додон и господин Торнбьорн Патерно Кастелло ди Каркачи из Италии, который прибыл в Молдавию с ознакомительным визитом, обсудили возможности сотрудничества в сфере благотворительности. Также князя пригласили на Всемирный конгресс семей в Кишиневе.

Как отмечает издание, ранее Додон анонсировал участие «высокопоставленного представителя Ватикана» в конгрессе.

Позднее в популярном в Молдавии блоге «Сами знаете кто» в Facebook было опубликовано расследование, в котором утверждается, что ди Каркачи — самозванец. В перечне высокопоставленных лиц Мальтийского ордена его не оказалось, при этом выяснилось, что орден знает о самозванце и пытался с ним судиться.

По словам авторов расследования, фальшивый князь действительно входит в некий «Орден Мальтийских рыцарей», зарегистрированный как частная организация. Она имеет право раздавать титулы и проводить свои мероприятия. На одном из них два года назад побывала омбудсмен Молдавии Аурелия Григориу. Официально организацию не признают в Ватикане.

В пресс-службе молдавского президента не смогли прокомментировать информацию о князе-самозванце и представителе Ватикана, который должен участвовать в конгрессе семей. «Я не был на этой встрече и не знаю, кто этот человек и будет ли он участвовать в конгрессе осенью», — сказал пресс-секретарь Додона Максим Лебединский.

Мальтийский орден — рыцарский религиозный орден католической церкви. Он имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы, поддерживает дипломатические отношения со 105 государствами. Сам орден считает себя государством, хотя это утверждение оспаривается многими юристами-международниками. При этом орден выдает собственные паспорта, печатает марки и валюту. Великий Магистр ордена является папским вице-королем.

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