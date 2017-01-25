Глава Мальтийского ордена ушел в отставку после ссоры с Ватиканом

Великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг ушел в отставку после конфликта с Ватиканом. Об этом сообщает Reuters.

Это произошло по результатам личной встречи Фестинга с папой Римским Франциском. «Папа попросил его покинуть свой пост, и он согласился», — сообщил официальный представитель ордена. Теперь решение предстоит утвердить правительству ордена — Суверенному совету. После окончательной отставки Фестинга и до избрания нового Великого магистра обязанности главы ордена будет исполнять Великий командор Людвиг Хоффманн фон Румерштайн.

Этот шаг стал неожиданностью для рыцарей — как правило, магистр занимает свой пост пожизненно.

К отставке Фестинга привел конфликт со Святым престолом после свержения Великого госпитальера ордена Альбрехта Фрейхера фон Боселагера из-за его слишком либеральной трактовки догматов католицизма. Когда понтифик создал комиссию для расследования обстоятельств инцидента, орден выпустил заявление, в котором попросил Ватикан не лезть в его внутренние дела.

Мальтийский орден — рыцарский религиозный орден католической церкви. Он имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы, поддерживает дипломатические отношения со 105 государствами. Сам орден считает себя государством, хотя это утверждение оспаривается многими юристами-международниками. При этом орден выдает собственные паспорта, печатает марки и валюту. Великий Магистр ордена является папским вице-королем.