Президент Молдавии назвал протесты оппозиции позором для демократии

Президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook назвал акции оппозиции позором для демократии.

Додон заявил, что никто не имеет морального права использовать людей для продвижения своих политических интересов. «То, что партии сегодня [26 августа ] делали на площади Великого национального собрания, — позорно для демократии. Печально то, что подобное происходит накануне Дня независимости. Позор им и позор всем тем, кто был у власти с 2009 года и по сей день и напрямую или косвенно виновен в таких нелицеприятных ситуациях, возникающих в молдавской политике», — заявил молдавский президент.

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Как сообщает ТАСС, в воскресенье, 26 августа, в столице Молдавии Кишиневе прошли акции протеста правой оппозиции. Партия «Платформа Достоинство и правда», Партия действия и солидарности и Либерал-демократической партия вывели на улицы около пяти тысяч человек. Они требовали отставки правительства за срыв выполнения соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Оппозиционеры обещали инициировать акции гражданского неповиновения, забастовки и блокирование работы государственных учреждений.

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