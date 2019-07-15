Зеленского обвинили в копировании методов Порошенко

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировали молчание президента Украины Владимира Зеленского по поводу обстрела из гранатомета здания телеканала «112 Украина». Официальное заявление партии опубликовано на сайте канала.

«Этому есть только одно объяснение: террористическая атака на телеканал "112 Украина" полностью соответствует интересам власти. И в первую очередь президента Зеленского, использующего те же методы, которые использовал Петр Порошенко», — считают в партии.

В оппозиции отметили, что «открытый обстрел из гранатомета одного из независимых СМИ является прямой угрозой национальной безопасности».

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Неизвестный обстрелял здание канала «112 Украина» в ночь на субботу, 13 июля. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили тубус гранатомета. Никто не пострадал. Возбуждено дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»). Сейчас правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелка.

Уже через несколько часов после инцидента партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что президент Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко являются вдохновителями этого нападения.

12 июля журналисты телеканала обратились в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить редакцию от радикалов, запугивающих коллектив.

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