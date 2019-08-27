Главный раввин Украины открыл памятник участникам еврейских погромов

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх принял участие в церемонии открытия памятника членам Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России), причастным к еврейским погромам на Украине в 1941 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

В церемонии открытия, которая состоялась на еврейском кладбище в городе Самбор Львовской области, помимо раввина участвовали руководство города и области, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, а также глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. Представители духовенства от разных конфессий освятили монумент, который представляет собой каменный крест на постаменте. На памятнике расположилась надпись: «Тут покоятся 17 юношей-украинцев, членов ОУН, которых в июле 1944 года расстреляло немецкое гестапо».

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По словам Долинского, монумент «убийцам евреев» был установлен «на массовой могиле их жертв». Он также возмущен тем, что Шевчук, выступая на церемонии, назвал их праведниками. «Открытие памятника убийцам евреев не является знаком уважения христиан к евреям! Совершенно наоборот — это издевательство, это двойное убийство, это надругательство, это попрание всех моральных норм — фундамента наших религий», — написал директор Украинского еврейского комитета.

В комментарии The Times of Israel Яков Дов Блайх заявил, что его участие в церемонии было частью компромисса, который наконец должен «дать евреям города мир». По его словам, после продолжительных переговоров между евреями и местными жителями стороны согласились, что памятник поставят на краю кладбища, где нет еврейских могил. «Вопрос в том, какова наша цель здесь? Не для того чтобы увековечить память украинцев, а чтобы снять кресты и установить подходящий мемориал евреям, которые были убиты», — пояснил раввин.

В июле 1941 года националисты устроили еврейский погром, в ходе которого погибли более 100 человек. Как добавил Долинский, некоторые из них в рядах украинской вспомогательной полиции участвовали в массовом убийстве 1,2 тысячи евреев Самбора, которых закопали на кладбище, где был открыт монумент.

Яков Дов Блайх в 1990 году был назначен раввином в синагогу Киевской иудейской религиозной общины, а с 1992-го является одним из главных раввинов Киева и Украины. Он родился в 1964 году в США, а на Украину вместе с семьей переехал в 1989-м.

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