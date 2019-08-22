Польский ресторатор назвал украинцев «недолюдьми»

Владелец рыбного ресторана в польской Гдыне оказался в центре скандала после того, как назвал украинцев «недолюдьми». Об этом 21 августа сообщила Gazeta Wyborcza.

В поиске нового шеф-повара предприниматель разместил объявление в интернете. «Внимание. Никаких украинцев или иных им подобных», — значилось в нем. Когда ему указали на неуважение и проявление ксенофобии, он заявил: «Клиентов мы уважаем, недолюдей — нет».

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Его слова вызвали возмущение в том числе и у местных властей: мэр города Вайцех Шчурек встретился с журналистами и осудил бизнесмена. «Такие слова не должны произноситься в нашем публичном пространстве, и, в частности, в таком открытом и современном городе, как Гдыня», — сказал градоначальник.

Авторы заметки отметили, что для встречи с прессой Шчурек выбрал украинский ресторан, которым руководит украинец.

Отношения между украинцами и поляками периодически обостряются на фоне непростого прошлого. Так, украинское государство приравнивает националистов из ОУН-УПА (запрещена в России) к ветеранам Великой Отечественной войны, а в Польше их идеология запрещена как экстремистская. В июле 2019 года специальная комиссия объявила о поиске свидетелей преступлений украинских националистов против польского народа.

Националистическая ОУН-УПА, которую возглавлял Роман Шухевич, существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА — вооруженного формирования ОУН под командованием Степана Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

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