Польшу и Израиль обвинили в распространении российской пропаганды на Украине

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил Польшу и Израиль в распространении и поддержке российской пропаганды. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Вятрович отреагировал на критику со стороны дипломатов этих стран по поводу открытия в Ивано-Франковске нового памятника националисту Роману Шухевичу. «Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но в Украине послы обеих стран нашли "общий язык", и, конечно, он "русский". Письмо мэру Ивано-Франковска написано по-английски, но суть его — российская. Ведь содержание — повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения», — считает он.

Ранее «Европейская правда» сообщала, что 23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу. Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион выразили протест по поводу того, что мэр города Руслан Марцинкив в своей речи назвал Шухевича «великой личностью» в присутствии школьников.

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Националистическая Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА, движение запрещено в России), которую возглавлял Роман Шухевич, существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА — вооруженного формирования ОУН под командованием Степана Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

Польша неоднократно протестовала против героизации Бандеры и Шухевича, и в феврале 2018 года приняла закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Это привело к обострению отношений Киева и Варшавы.

В марте этого года на Украине вступил в силу закон, который уравнивает ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов, лидером которых были Бандера и Шухевич.

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