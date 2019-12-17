Протестующие у Верховной Рады заявили о лезущих во власть евреях

На акции против снятия моратория на продажу земли, которая проходит у Верховной Рады Украины, прозвучали антисемитские лозунги. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Титульная нация должна править в стране. Украинцы должны править в Украине, а не иностранцы. Я не против евреев. Я против тех евреев, которые лезут в нашу власть», — объяснил причины своего возмущения протестующий, имя которого неизвестно.

Ранее сообщалось, что участники митинга распылили перцовый газ, в результате чего пострадали несколько полицейских. Также на улице Грушевского около гостиницы «Киев» произошли столкновения протестующих с полицией. Причиной для стычки стала попытка националистов пронести под здание Верховной Рады палатки — полиция пыталась не допустить этого. В конечном итоге демонстрантам все же удалось пробить оцепление и установить палатки.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

Ранее в ноябре сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно приведенным данным, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине вырос. У 46 процентов украинцев встречаются антисемитские настроения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



