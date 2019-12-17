Появилось видео столкновений украинских протестующих с полицией

@stranaua / Telegram

На Украине продолжаются акции протеста против открытия рынка земли в стране. Видео столкновений полиции с протестующими, многие из которых являются членами националистической организации «Нацкорпус», публикует издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Столкновения начались на улице Грушевского около гостиницы «Киев». Причиной для стычки стала попытка националистов пронести под здание Верховной Рады палатки — полиция пыталась не допустить этого. В конечном итоге протестующим все же удалось пробить оцепление и установить палатки. Для борьбы с правоохранителями они использовали палки и перцовые баллончики.

Еще одна стычка правоохранителей с радикалами произошла неподалеку от станции метро «Арсенальная». Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, поводом для столкновений стал отказ полиции пропустить к зданию парламента аграриев на тракторах.

Акции протеста против открытия рынка земли на данный момент, помимо Киева, проходят еще в десяти областях Украины: Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской. Кроме представителей Нацкорпуса, в протестах также активно участвуют партии «Батькивщина» и «Свобода». Протестующие требуют не продавать землю иностранцам и снизить порог максимально возможной концентрации площадей в одних руках.

Материалы по теме Земля — крестьянам! Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?

Ранее стало известно о том, что протестующие распылили перцовый газ, в результате чего пострадали несколько полицейских.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.