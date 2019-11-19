Украина начнет конфисковывать землю у российских бизнесменов

В случае присутствия российских граждан среди основателей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственного назначения, власти будут применять механизм спецконфискации. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, конфисковывать собственность российских бизнесменов украинские власти будут в пользу государства. Лещенко заявил, что санкционная норма появится в законодательстве.

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«В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев [к покупке сельхозземель] только через всеукраинский референдум. До этого момента — никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю», — заявил украинский политик.

Лещенко добавил, что в законе будет прописано, что основателями компаний, которые имеют право покупать землю, могут быть только граждане Украины, у которых нет двойного гражданства. Он добавил, что такие лица должны проживать на территории Украины и являться основателями этих юридических лиц.

13 ноября Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании рынка земли. Его инициатором выступило украинское правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В то же время сообщалось, что в украинской столице состоялись массовые акции протеста против проведения земельной реформы.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земельных участков. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен отказываться от идеи проведения реформы, и призвал сограждан не бояться, что землю «в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне».

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