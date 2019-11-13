На Украине одобрили вызвавший массовые протесты закон о земле

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании рынка земли. Об это сообщает портал «Украинская правда».

Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов, против проголосовали 52 парламентария. Голосование состоялось несмотря на то, что представители оппозиционных партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» блокировали президиум и трибуну Рады.

Инициатором законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель выступило украинское правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. При этом сообщается, что депутаты от различных фракций подали в Раду 10 альтернативных проектов закона о земельной реформе.

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Ранее сообщалось, что у здания украинского парламента начались акции протеста против принятия закона о рынке земли. В то же время в сессионном зале Рады депутаты от президентской партии «Слуга народа» пытались не допустить срыва начала земельной реформы.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земли. При этом Владимир Зеленский не намерен отказываться от идеи проведения реформы и призывает сограждан не бояться, что землю «в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне».

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