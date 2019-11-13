К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Активисты положили труп животного в гроб и планируют захоронить его на площади Конституции в центре Киева

По словам протестующих, в случае снятия моратория на продажу земли им придется вырезать свой скот для того, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами. «Крупные агрохолдинги, будет ли там село, будут ли там люди, их не интересует. Их интересует только заработок. А нам нужно, чтобы люди жили, процветало село, строились сады, школы, чтобы молодые семьи оставались на Украине», — заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Материалы по теме Земля — крестьянам! Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?

11 ноября сообщалось, что на ключевых автомагистралях Украины начались протесты аграриев против отмены моратория на продажу земли. В акциях в основном участвуют фермеры и сельские жители, а также представители партии «Национальный корпус».

Ранее Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине, в рамках которой власти планируют открыть рынок земель сельскохозяйственного назначения. Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Украины.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало на сайте проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земли. При этом Зеленский не намерен отказываться от идеи проведения реформы, а граждан Украины он призывает не бояться, что землю «в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!