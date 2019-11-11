Распродажу украинской земли иностранцам вынесут на референдум

Президент Украины Владимир Зеленский согласился провести референдум по поводу земельной реформы, на котором у граждан спросят, согласны ли они на продажу земли иностранным гражданами или компаниям, которыми владеют иностранцы. Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

По словам Зеленского, между первым и вторым чтением в законопроект об открытии рынка земли внесут важные поправки. Участки земли разрешат покупать только гражданам Украины, а также компаниям, которые ими основаны.

Материалы по теме Земля — крестьянам! Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?

В документе отдельно пропишут пункт о возможности продажи земли иностранцам только после референдума. В ближайшее время эти пункты разработают депутаты Верховной Рады.

В варианте законопроекта, утвержденного в настоящее время комитетом Рады, землю можно продавать только тем компаниям с иностранными владельцами, которые работают на Украине более трех лет. Остальным предприятиям с иностранным участием предлагалось разрешить покупать землю только после 2024 года.

Мораторий на продажу Земли на Украине действует почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз. После прихода к власти Зеленский пообещал отменить его в кратчайшие сроки, как того требуют зарубежные партнеры и кредиторы Украины. Против земельной реформы выступила оппозиция. Главной противницей стала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая настаивает на проведении референдума. Согласно опросам общественного мнения, большинство граждан Украины выступают против открытия рынка земли, почти 70 процентов не согласны продавать землю иностранцам ни при каких обстоятельствах.

Несмотря на это министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на прошлой неделе признал, что на практике запретить иностранцам скупать украинскую землю невозможно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!