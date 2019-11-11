Тимошенко предупредила о самой большой трагедии в истории Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что принятие законопроекта о продаже земель сельскохозяйственного назначения может стать самой большой трагедией в истории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю Украины как одна из самых трагических недель работы Верховной Рады. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад», — сказала Тимошенко.

Она считает, что сельскохозяйственные земли являются «последним богатством Украины». Лидер «Батькивщины» опасается, что большинство земель будет выкуплено иностранцами, причем покупать они будут большие участки. «Это говорит о том, что уже подготовлено создание большой олигархической модели присвоения сельскохозяйственной земли, где несколько корпораций смогут владеть Украиной», — подчеркнула она.

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Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка является одним из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Украины. В начале сентября президент страны Владимир Зеленский поручил правительству подготовить соответствующий законопроект к 1 октября, а Раде — принять его до 1 декабря. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины планирует открыть рынок земли 1 октября 2020 года.

Как показывают опросы, против реформы выступает почти половина населения страны, а поддерживают продажу земли менее трети украинцев. Зеленский не намерен отказываться от этой идеи, а граждан Украины призвал не бояться, что «землю в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне».

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